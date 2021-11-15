В Оренбургской области выявили 394 случая COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает RIA56.
С начала пандемии в регионе заболели 95 437 человек. Выздоровел 80 661 житель, в том числе 292 за минувшие 24 часа.
Также стало известно о ситуации с коечным фондом в Крыму.
«Количество коек для пациентов с коронавирусом — 5365, занято 85%», — передаёт «Крым 24» слова врио министра здравоохранения республики Константина Скорупского.
Ранее эндокринолог, диетолог Альбина Комиссарова рассказала, что правильно подобранный рацион поможет быстрее восстановиться после перенесённой коронавирусной инфекции.