В Оренбургской области выявили 394 случая COVID-19 за сутки

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В Оренбургской области выявили 394 случая коронавируса за сутки.
В Оренбургской области выявили 394 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает RIA56.

С начала пандемии в регионе заболели 95 437 человек. Выздоровел 80 661 житель, в том числе 292 за минувшие 24 часа.

Также стало известно о ситуации с коечным фондом в Крыму.

«Количество коек для пациентов с коронавирусом — 5365, занято 85%», — передаёт «Крым 24» слова врио министра здравоохранения республики Константина Скорупского.

Ранее эндокринолог, диетолог Альбина Комиссарова рассказала, что правильно подобранный рацион поможет быстрее восстановиться после перенесённой коронавирусной инфекции.

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