Следователи организовали проверку по факту ЧC в Новолипецком металлокомбинате

В Липецкой области следователи начали проверку по факту ЧC на складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), где пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.