Следователи организовали проверку по факту ЧC в Новолипецком металлокомбинате
«Проводится доследственная проверка по факту возгорания на складе коксохимического цеха Новолипецкого металлургического комбината», — сообщает пресс-служба.
На данный момент на месте инцидента работает следственно-оперативная группа, которая производит осмотр и устанавливает обстоятельства случившегося.
Ранее в НЛМК сообщили, что на складе комбината произошёл хлопок с последующим возгоранием. Позднее медики рассказали о состоянии здоровья пострадавшей при ЧC.
Прокуратура Липецкой области проводит проверку по факту данного инцидента.