Следователи организовали проверку по факту ЧC в Новолипецком металлокомбинате

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В Липецкой области следователи начали проверку по факту ЧC на складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), где пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

«Проводится доследственная проверка по факту возгорания на складе коксохимического цеха Новолипецкого металлургического комбината», — сообщает пресс-служба.

На данный момент на месте инцидента работает следственно-оперативная группа, которая производит осмотр и устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее в НЛМК сообщили, что на складе комбината произошёл хлопок с последующим возгоранием. Позднее медики рассказали о состоянии здоровья пострадавшей при ЧC.

Прокуратура Липецкой области проводит проверку по факту данного инцидента.

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