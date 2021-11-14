Врач Черёмушкин рассказал о причинах, осложняющих течение коронавируса
«Когда коронавирус поражает пациента с определённым набором сопутствующих заболеваний, конечно, течение болезни заведомо предполагается более тяжёлым», — сказал он в интервью радио Sputnik.
По словам врача, среди наиболее опасных патологий: гипертония, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, патология крови, рак.
Также течение заболевания будет зависеть от текущего варианта вируса и иммунного ответа конкретного пациента, продолжил врач.
«Будут иметь значение несколько факторов. Это вирулентность, ... особенности иммунного ответа конкретного индивидуума, вирусная нагрузка», — отметил Черёмушкин.
По его мнению, наиболее надёжным в настоящее время методом защиты от COVID-19 является вакцинация.
Ранее в беседе с URA.RU врач и телеведущий Александр Мясников призвал вводить три дозы вакцины от коронавируса пожилым людям.