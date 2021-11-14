Врач Черёмушкин рассказал о причинах, осложняющих течение коронавируса

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Главный терапевт, заведующий отделением ЧУЗ «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина» врач-терапевт высшей категории Сергей Черёмушкин рассказал, что любое сопутствующее заболевание осложняет течение коронавируса.

«Когда коронавирус поражает пациента с определённым набором сопутствующих заболеваний, конечно, течение болезни заведомо предполагается более тяжёлым», — сказал он в интервью радио Sputnik.

По словам врача, среди наиболее опасных патологий: гипертония, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, патология крови, рак.

Также течение заболевания будет зависеть от текущего варианта вируса и иммунного ответа конкретного пациента, продолжил врач.

«Будут иметь значение несколько факторов. Это вирулентность, ... особенности иммунного ответа конкретного индивидуума, вирусная нагрузка», — отметил Черёмушкин.

По его мнению, наиболее надёжным в настоящее время методом защиты от COVID-19 является вакцинация.

Ранее в беседе с URA.RU врач и телеведущий Александр Мясников призвал вводить три дозы вакцины от коронавируса пожилым людям.

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