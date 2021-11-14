Пушков подверг критике заявление Картера о риске «случайной» войны Запада с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков подверг критике заявление главы штаба обороны Великобритании Ника Картера о довольно высоком риске возникновения «случайной» войны с Россией по причине миграционного кризиса на границе с Польшей.

«4 тысячи мигрантов угрожают теперь и Британии? Или причина совсем иная, и это западный альянс в военном отношении всё ближе подбирается к России — в Чёрном и Балтийском морях, на Украине, в Прибалтике?», — написал он в своём Telegram-канале.

По его мнению, обстановка обострилась достаточно давно, и беженцы не являются тому причиной.

«Война уже стала ледяной», — резюмировал Пушков.

Ранее Картер заявлял, что вероятность конфликта России с западными странами сегодня выше, чем в годы холодной войны. Подробнее — в материале RT.