Пушков подверг критике заявление Картера о риске «случайной» войны Запада с Россией
«4 тысячи мигрантов угрожают теперь и Британии? Или причина совсем иная, и это западный альянс в военном отношении всё ближе подбирается к России — в Чёрном и Балтийском морях, на Украине, в Прибалтике?», — написал он в своём Telegram-канале.
По его мнению, обстановка обострилась достаточно давно, и беженцы не являются тому причиной.
«Война уже стала ледяной», — резюмировал Пушков.
Ранее Картер заявлял, что вероятность конфликта России с западными странами сегодня выше, чем в годы холодной войны. Подробнее — в материале RT.