В Госдуме оценили статью WSJ о возможном наличии у России компромата против элиты США

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Депутат Госдумы Алексей Чепа прокомментировал статью американской газеты The Wall Street Journal в которой сообщалось, что Россия якобы располагает опасным для властей Соединённых Штатов компроматом, способным повлиять на президентские выборы в США.

«Не знаю, какой есть компромат на американцев, мы не строим на этом отношения между нашими странами», — приводит РИА Новости заявление Чепы.

Депутат назвал подобные высказывания «опасными и зыбкими позициями».

Он также отметил, что российская сторона не вмешивается во внутренние дела США и не планирует этого в дальнейшем.

Ранее обозреватель The Wall Street Journal в своём материале высказал предположение, что Россия якобы располагает опасным для властей США компроматом.

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