В Госдуме оценили статью WSJ о возможном наличии у России компромата против элиты США
«Не знаю, какой есть компромат на американцев, мы не строим на этом отношения между нашими странами», — приводит РИА Новости заявление Чепы.
Депутат назвал подобные высказывания «опасными и зыбкими позициями».
Он также отметил, что российская сторона не вмешивается во внутренние дела США и не планирует этого в дальнейшем.
Ранее обозреватель The Wall Street Journal в своём материале высказал предположение, что Россия якобы располагает опасным для властей США компроматом.