На Кубани продлили ограничения по коронавирусу до 21 ноября
«В Краснодарском крае продлили все антиковидные ограничения… по 21 ноября… Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев», — говорится на сайте краевой администрации.
Отмечается, что заселиться в отель могут и граждане, привитые первым компонентом вакцины от COVID-19.
Для посещения кафе, ресторанов или массовых мероприятий требуется справка или QR-код, подтверждающий факт перенесённого заболевания или прохождение вакцинации.
За минувшие сутки в Краснодарском крае подтвердили 350 случаев коронавируса.