На Кубани продлили ограничения по коронавирусу до 21 ноября

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Действующие антикоронавирусные ограничения на территории Краснодарского края продлили до 21 ноября.

«В Краснодарском крае продлили все антиковидные ограничения… по 21 ноября… Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев», — говорится на сайте краевой администрации.

Отмечается, что заселиться в отель могут и граждане, привитые первым компонентом вакцины от COVID-19.

Для посещения кафе, ресторанов или массовых мероприятий требуется справка или QR-код, подтверждающий факт перенесённого заболевания или прохождение вакцинации.

За минувшие сутки в Краснодарском крае подтвердили 350 случаев коронавируса.

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