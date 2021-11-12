На Кубани продлили ограничения по коронавирусу до 21 ноября

Действующие антикоронавирусные ограничения на территории Краснодарского края продлили до 21 ноября.

«В Краснодарском крае продлили все антиковидные ограничения… по 21 ноября… Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев», — говорится на сайте краевой администрации.

Отмечается, что заселиться в отель могут и граждане, привитые первым компонентом вакцины от COVID-19.

Для посещения кафе, ресторанов или массовых мероприятий требуется справка или QR-код, подтверждающий факт перенесённого заболевания или прохождение вакцинации.

За минувшие сутки в Краснодарском крае подтвердили 350 случаев коронавируса.