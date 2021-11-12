В Самаре рассказали об итогах дорожно-строительного сезона

В Самаре подвели итоги сезона дорожно-строительных работ 2021 года.

Об этом пишет сайт volga.news.

Отмечается, что реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» уделили особое внимание, отремонтировали 66 км дорог, при этом почти треть — сверх плана.

В частности, 57 участков автодорог обновили методом больших «карт». Среди первых — улица Вольская, где находятся учебные и медицинские учреждения, в том числе Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко.

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», в Крыму направят 46,5 млрд рублей на строительство, ремонт и обслуживание дорог в 2022 году.