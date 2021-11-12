На Ямале рассказали об экологических экспедициях в Арктике

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал, что за последние годы в Арктике было проведено 14 крупных экологических экспедиций, в которых участвовали добровольцы из России и 11 других стран.

Об этом пишет «Ямал-Медиа».

На совещании по реализации проекта «Чистая Арктика» губернатор сообщил, что в следующем году запланированы экологические экспедиции на Харасавэйское месторождение и в село Мыс Каменный.

«Мы перейдём не только в отдалённые места, где никого нет. Рядом с нашими посёлками тоже есть индустриальное наследие, его нужно приводить в порядок», — отметил Дмитрий Артюхов.

В августе интернет-газета «Взгляд» сообщала об экспедиции волонтёров «Чистой Арктики» на Таймыр и Ямал, где они проводили работы по очистке побережья Енисея и Карского моря.