На Ямале рассказали об экологических экспедициях в Арктике
Об этом пишет «Ямал-Медиа».
На совещании по реализации проекта «Чистая Арктика» губернатор сообщил, что в следующем году запланированы экологические экспедиции на Харасавэйское месторождение и в село Мыс Каменный.
«Мы перейдём не только в отдалённые места, где никого нет. Рядом с нашими посёлками тоже есть индустриальное наследие, его нужно приводить в порядок», — отметил Дмитрий Артюхов.
В августе интернет-газета «Взгляд» сообщала об экспедиции волонтёров «Чистой Арктики» на Таймыр и Ямал, где они проводили работы по очистке побережья Енисея и Карского моря.