В Кировской области за сутки выявили ещё 278 случаев COVID-19

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По данным на 12 ноября, в Кировской области выявили 278 новых случаев COVID-19 с симптомами заболевания.

Об этом пишет progorod43

4700 человек находятся на лечении в больнице, из них в реанимации в тяжёлом состоянии 205 пациентов, 41 человек подключён к аппаратам ИВЛ.

Выписали за сутки после выздоровления 382 человека.

Наряду с этим за истекшие сутки в Крыму зафиксировано 828 случаев заболевания коронавирусом — это максимум с начала пандемии. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные республиканского Роспотребнадзора.

Всего выявлено 106 096 случаев COVID-19, говорится в сообщении ведомства. За сутки в регионе скончались 20 пациентов.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о мерах безопасности при контакте с заболевшими COVID-19.

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