В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Оренбургской области выявили 398 случаев коронавируса за последние сутки.
В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболел 94 251 житель. За минувшие 24 часа выздоровели 286 человек, всего — 79 789.

Также стало известно, что в Свердловской области зарегистрировали 727 случаев COVID-19 за сутки, передаёт tagilcity.ru. Общее число заболевших в регионе достигло 165,5 тыс., выздоровевших — 148 тыс. 

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о мерах безопасности при контакте с заболевшими COVID-19.

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