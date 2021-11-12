На Урале возбудили дело по факту фальсификации данных о вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на региональное ГУ МВД России.
По предварительным данным, за нелегальную выдачу сертификата злоумышленники брали от 1,5 тыс. до 6 тыс. рублей. Полицейские выяснили, что ложные сведения на едином инфопортале были внесены не менее чем о 250 гражданах.
Противоправную деятельность пресекли полицейские в ходе проведённых мероприятий совместно с коллегами из УФСБ и ОМОН Росгвардии, передаёт Newinform.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК России («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Как отмечается, злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что в даркнете выставлены на продажу данные граждан, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР.