На Урале возбудили дело по факту фальсификации данных о вакцинации от COVID-19

В Златоусте (Челябинская область) задержаны трое местных жителей, которые за плату вносили в госсистему ложные сведения о прививках от коронавируса. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

По предварительным данным, за нелегальную выдачу сертификата злоумышленники брали от 1,5 тыс. до 6 тыс. рублей. Полицейские выяснили, что ложные сведения на едином инфопортале были внесены не менее чем о 250 гражданах.

Противоправную деятельность пресекли полицейские в ходе проведённых мероприятий совместно с коллегами из УФСБ и ОМОН Росгвардии, передаёт Newinform.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК России («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Как отмечается, злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в даркнете выставлены на продажу данные граждан, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР.