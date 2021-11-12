В рамках третьей фазы исследований «Спутника М» в Москве уже привиты 56 детей

Главный педиатр столичного Департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов рассказал о ходе исследования вакцины «Спутник М» в Москве.

Он сообщил, что «на данный момент уже вакцинированы 56 детей, исследования будут проходить в течение года».

«Всего будут участвовать 3 тыс. детей-добровольцев. На данный момент записалось уже более 2 тыс. детей», — цитирует РИА Новости Османова.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

Согласно данным на 12 ноября, за сутки в стране зарегистрировано 40 123 случая инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии в России подтвердили 8 992 595 случаев COVID-19.