В Тамбовской области выявили 213 случаев COVID-19 за сутки

В Тамбовской области выявили 213 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в области заболели 50 864 жителя региона, из больниц выписаны 48 079 человек.

На госпитализации находятся 1105 пациентов, на карантине на дому — 841.

Первый этап вакцинации прошли 433 589 жителей, завершили иммунизацию 397 890 человек.

В целом в России за последние 24 часа зарегистрировали 40 123 случая COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о мерах безопасности при контакте с заболевшими COVID-19.