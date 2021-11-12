В Татарстане подготовили поправки в законопроект о региональной власти

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В Татарстане подготовили предложения и поправки ко второму чтению законопроекта о региональной власти.
В Татарстане подготовили поправки в законопроект о региональной власти
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, там имеется поправка о сохранении поста президента республики.

«Мы предлагаем установить, что наименование должности высшего должностного лица субъекта России устанавливается Конституцией, уставом субъекта России с учётом волеизъявления его народа», — сказал председатель комитета Госсовета Татарстана по госстроительству Альберт Хабибуллин.

Отмечается, что всего подготовлено 20 поправок.

9 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект о региональной власти в России.

В частности, в законопроекте говорится, что наименованием должности высшего должностного лица является «глава» с дальнейшим указанием наименования субъекта России.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников выразил надежду, что в декабре законопроект будет принят.

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