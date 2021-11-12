В ОНК сообщили о выговоре Ивану Сафронову после обнаружения в его камере лезвия

Ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников рассказал RT, что советник главы «Роскосмоса», бывший корреспондент изданий «Коммерсантъ» и «Ведомости» Иван Сафронов ранее получил выговор после обнаружения в его камере лезвия.

«В администрации изолятора нам сообщили, что у Сафронова было два выговора. Один — за хранение лезвия бритвы, второй — за первую попытку приклеить антенну к стене. При наличии двух и более дисциплинарных взысканий заключённый в соответствии с законом может быть водворён в карцер», — пояснил правозащитник.

По его словам, Сафронов утверждает, что лезвие было не его, а осталось в камере от предыдущего сидельца.

Ранее стало известно, что содержащийся в СИЗО «Лефортово» по обвинению в госизмене Иван Сафронов читал в карцере «Игру престолов» и слушал радио «Орфей».