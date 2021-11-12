Пульмонолог назвал способы самостоятельной диагностики коронавирусной пневмонии

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Врач-пульмонолог кандидат медицинских наук Александр Пальман перечислил несколько характерных признаков, которые могут свидетельствовать о коронавирусной пневмонии.

Если у человека наблюдается малопродуктивный кашель, лихорадка и ощущается нехватка воздуха, это повод обратиться к врачу, сказал врач в беседе с «Москвой 24».

Он добавил, что люди не до конца понимают разницу между обычной пневмонией и коронавирусной.

«Классическая пневмония — это всё-таки бактерия, а не вирус. При ней вовлекаются определённые структуры лёгких. В первую очередь это происходит на уровне альвеол. При ковидной пневмонии (её, на мой взгляд, нужно писать в кавычках) поражаются немного другие структуры. Нарушается, например, микроциркуляция», — уточнил Пальман.

При этом в обоих случаях поражение лёгких может быть очень большим, заключил специалист.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.

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