В Госдуме прокомментировали ситуацию с трудовыми мигрантами в России

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал ситуацию с трудовыми мигрантами в России.

Как сообщает «Парламентская газета», в августе правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий иностранцам участвовать в подготовке и проведении международных мероприятий в России без разрешений на работу и патентов, а также без учёта квот на привлечение рабочих из-за рубежа.

Впоследствии проект был возвращён.

«Международные стройки, соревнования, конференции — в общем, там, где нужны на пару месяцев или лет строители, волонтёры или какие-то специалисты, предлагается привозить их из-за рубежа», — объяснил Водолацкий претензию депутатов.

На этом фоне, по его словам, была создана рабочая группа для анализа целесообразности документа.

Состав рабочей группы утвердили 11 ноября, в неё вошли представители комитета — Константин Затулин, Казбек Тайсаев и Александр Бородай, а также замминистра МВД России Игорь Зубов и начальник договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко.

«Мы хотим также проанализировать структуру рабочих ресурсов в регионах, где высокая безработица, чтобы понять, какие люди там без работы, какие у них специальности, могут ли они принимать участие в организации крупных мероприятий вместо иностранных рабочих», — объяснил Водолацкий.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести геномную регистрацию для мигрантов.