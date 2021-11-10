Аэропорт Симферополя удостоился престижной награды в сфере безопасности

Аэропорт Симферополя стал обладателем престижной национальной премии «Транспортная безопасность России — 2021».

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Как отмечается, он занял первое место в номинации «Лучший субъект транспортной инфраструктуры или перевозчик воздушного транспорта, реализовавший требования в области обеспечения транспортной безопасности» на основании высоких оценок экспертного совета премии.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что пассажиропоток в аэропорту Симферополя впервые в истории достиг показателя в 6 млн человек.