Объёмы продаж нежилой недвижимости в Москве выросли благодаря цифровизации

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в текущем году инвесторы приватизировали в три раза больше объектов нежилой недвижимости в Москве, чем в 2019-м, благодаря возможности сделать это онлайн.

Об этом информирует НСН.

Ефимов напомнил, что весь процесс продажи городской нежилой недвижимости был переведён в электронный формат в январе 2020 года.

«Это способствовало увеличению активности инвесторов. Так, в 2019 году, когда действовала прежняя схема реализации, было заключено 484 договора купли-продажи на 4 млрд рублей. В 2020 году, несмотря на пандемию и определённый спад экономической активности, город оформил 898 электронных сделок на сумму 5,4 млрд рублей. За девять месяцев этого года по итогам городских торгов было подписано 1216 соглашений на 5,7 млрд рублей, что на 151% больше, чем в 2019 году, и на 35% больше, чем в 2020 году», — отметил заместитель мэра.

Ранее вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в беседе с URA.RU назвал условие снижения цен на жильё в стране.

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