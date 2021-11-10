Врач Голубкова напомнила о вреде сухого воздуха в период отопительного сезона

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Врач-терапевт клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Ирина Голубкова перечислила основные проблемы со здоровьем, которые могут начаться с наступлением отопительного сезона.

Одна из основных проблем, связанных с отоплением, — сухость воздуха, сказала она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

«C наступлением отопительного сезона в помещениях устанавливается тёплый и сухой климат. Тепло от батарей не только повышает температуру, но и снижает влажность вплоть до 30%. При этом, по нормам СанПиН, оптимальный показатель влажности варьируется от 40 до 60%», — отметила специалист.

По её словам, сухой воздух негативно влияет на слизистые оболочки носа и рта, что снижает местный иммунитет.

Также недостаточная увлажнённость помещения может провоцировать синдром сухого глаза, которым и так страдают люди, проводящие много времени за компьютером.

Встречаются и косметические проблемы: тусклость волос и кожи, потеря их здорового внешнего вида.

Ранее педиатр кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала советы по укреплению иммунитета у детей.

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