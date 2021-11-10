Врач Голубкова напомнила о вреде сухого воздуха в период отопительного сезона
Одна из основных проблем, связанных с отоплением, — сухость воздуха, сказала она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».
«C наступлением отопительного сезона в помещениях устанавливается тёплый и сухой климат. Тепло от батарей не только повышает температуру, но и снижает влажность вплоть до 30%. При этом, по нормам СанПиН, оптимальный показатель влажности варьируется от 40 до 60%», — отметила специалист.
По её словам, сухой воздух негативно влияет на слизистые оболочки носа и рта, что снижает местный иммунитет.
Также недостаточная увлажнённость помещения может провоцировать синдром сухого глаза, которым и так страдают люди, проводящие много времени за компьютером.
Встречаются и косметические проблемы: тусклость волос и кожи, потеря их здорового внешнего вида.
Ранее педиатр кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала советы по укреплению иммунитета у детей.