Кардиолог Сергеева высказалась о роли атмосферного давления в самочувствии человека

Врач-кардиолог центра «СМ-Клиника» Дарья Сергеева высказалась о роли атмосферного давления в самочувствии человека.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что в нормальных условиях атмосферное давление составляет 760 мм рт. ст., а проблемы со здоровьем могут возникнуть при резком подъёме выше 2000 м над уровнем моря, где показатель падает до 600—650 мм рт. ст. Такое явление называется горной болезнью.

«Зная, что в прогнозе погоды передают информацию о резком падении (или подъёме) атмосферного давления, человек начинает волноваться, прислушиваться к своим ощущениям, накручивать себя, и из-за этого действительно может ухудшиться самочувствие», — пояснила Сергеева.

По её словам, в действительности на здоровье могут влиять понижение уровня витамина D в крови, сухой нагретый воздух в помещении, снижение физической активности.

Ранее Андрей Продеус, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.