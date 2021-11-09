Кардиолог Сергеева высказалась о роли атмосферного давления в самочувствии человека

Короткая ссылка
Врач-кардиолог центра «СМ-Клиника» Дарья Сергеева высказалась о роли атмосферного давления в самочувствии человека.
Кардиолог Сергеева высказалась о роли атмосферного давления в самочувствии человека
  • Pixabay

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что в нормальных условиях атмосферное давление составляет 760 мм рт. ст., а проблемы со здоровьем могут возникнуть при резком подъёме выше 2000 м над уровнем моря, где показатель падает до 600—650 мм рт. ст. Такое явление называется горной болезнью.

«Зная, что в прогнозе погоды передают информацию о резком падении (или подъёме) атмосферного давления, человек начинает волноваться, прислушиваться к своим ощущениям, накручивать себя, и из-за этого действительно может ухудшиться самочувствие», — пояснила Сергеева.

По её словам, в действительности на здоровье могут влиять понижение уровня витамина D в крови, сухой нагретый воздух в помещении, снижение физической активности.

Ранее Андрей Продеус, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить