Мишустин призвал губернаторов следить за соблюдением эпидемиологических ограничений
- AP
«Коллеги, прошу вас внимательно следить за ситуацией и оперативно принимать решения, активно работать с главными санитарными врачами в регионах», — сказал он.
В случае необходимости могут быть выработаны дополнительные меры по борьбе с заболеваемостью.
«Также нужно делать всё необходимое для оказания своевременной качественной медицинской помощи нашим гражданам, обеспечения заболевших лекарствами и кислородом», — заключил Мишустин.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко отметил замедление роста числа больных коронавирусом в России.