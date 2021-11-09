Мишустин призвал губернаторов следить за соблюдением эпидемиологических ограничений

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Главы регионов должны контролировать соблюдение ограничений, введённых из-за ситуации с COVID-19. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Мишустин призвал губернаторов следить за соблюдением эпидемиологических ограничений
  • AP

«Коллеги, прошу вас внимательно следить за ситуацией и оперативно принимать решения, активно работать с главными санитарными врачами в регионах», — сказал он.

В случае необходимости могут быть выработаны дополнительные меры по борьбе с заболеваемостью.

«Также нужно делать всё необходимое для оказания своевременной качественной медицинской помощи нашим гражданам, обеспечения заболевших лекарствами и кислородом», — заключил Мишустин.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко отметил замедление роста числа больных коронавирусом в России.

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