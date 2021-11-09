В Омской области зафиксировали 583 случая коронавируса за сутки

В Омской области зафиксировали 583 случая коронавируса за последние сутки, из больниц выписали 457 человек.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав и федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в области достигло 102 218, вылечившихся — 79 187.

Наряду с этим стало известно, что в Тольятти пройдёт единый день вакцинации от COVID-19. Он запланирован на 13 ноября, передаёт sova.info со ссылкой на городскую администрацию.

Медицинские бригады будут работать в культурном центре «Автоград» с 08:00 до 18:00.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева высказалась о симптоматике COVID-19 и ОРВИ.