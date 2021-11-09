Северный речной вокзал в 2021 году принял около 700 тысяч пассажиров

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Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что в нынешнем году причалы Северного речного вокзала приняли около 700 тыс. пассажиров.
Северный речной вокзал в 2021 году принял около 700 тысяч пассажиров
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«За период с 24 апреля отмечено более 11 тыс. подходов круизных и прогулочных судов к причалам Северного речного вокзала, общий пассажиропоток составил около 700 тыс. человек», — приводятся в материале слова Бирюкова.

Он уточнил, что основной трафик приходился на прогулочные маршруты. В выходные с причалов каждый час отправляется по шесть теплоходов.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что Санкт-Петербург планирует к весне 2022 года закупить 2,7 тыс. новых автобусов.

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