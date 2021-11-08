Диетолог Ковальков дал рекомендации по употреблению фруктов

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Диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков дал рекомендации по употреблению фруктов.
Диетолог Ковальков дал рекомендации по употреблению фруктов
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«В течение часа наш организм способен усвоить 10 граммов углеводов. В одном яблоке содержится от 8 до 12 граммов углеводов, это значит, что яблоко сможет полноценно усвоиться в течение часа. В хурме углеводов уже 19, это значит, что часть углеводов из фрукта усвоится, а часть — превратится в жир», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметил Ковальков, фрукты полезны, но желательно считать общее количество углеводов в рационе.

Кроме того, по словам эксперта, для поддержания здорового веса рацион лучше строить из белковых продуктов и свежих овощей.

«В мясе много витаминов, которые не разрушаются в процессе термической обработки. К белкам нужно добавлять овощи, которые растут над землёй. Капуста, огурцы и помидоры, болгарский перец и листовая зелень, лук и чеснок сейчас доступны круглый год», — советует диетолог.

Он добавил, что картофель желательно употреблять не чаще одного раза в месяц.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала о способах борьбы с ожирением.

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