В Ярославской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает kp.ru.

Для заболевших коронавирусом предусмотрено 3810 коек, занято 3117.

«Состояние 407 человек крайне тяжёлое и тяжёлое, они находятся на ИВЛ и кислородной поддержке. У 2626 пациентов, это 84,2% больных, состояние средней степени тяжести», — заявили в региональном Департаменте здравоохранения и фармации.

Также стало известно, что 1 — 7 ноября в Тюменской области выполнили более 50 тыс. тестов на COVID-19, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

С начала пандемии в области провели 3 014 000 ПЦР-тестов на коронавирус.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.