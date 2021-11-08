В ФНП рассказали, что предпринять в случае подделки документов мошенниками

В пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП) рассказали, что делать, если человек узнал о факте подделки своих документов мошенниками.

В ФНП рассказали «Известиям», что на фоне снижения числа краж, грабежей и разбоев количество мошенничеств, пусть и незначительно, но растёт.

Если человеку становится известно, что кто-то подделал его паспорт, пытается совершить от его имени юридически значимые действия, важно не только известить об этом полицию, но и обратиться к нотариусу.

«Это необходимо прежде всего, чтобы разом отменить все нотариальные доверенности, которые могли быть оформлены по поддельному паспорту. Нотариус немедленно вносит сведения в реестр отменённых доверенностей, и с этого момента все юридически значимые действия, совершённые по такой доверенности, будут являться ничтожными», — объяснили в пресс-службе ФНП.

Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.