В ФНП рассказали, что предпринять в случае подделки документов мошенниками
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В ФНП рассказали «Известиям», что на фоне снижения числа краж, грабежей и разбоев количество мошенничеств, пусть и незначительно, но растёт.
Если человеку становится известно, что кто-то подделал его паспорт, пытается совершить от его имени юридически значимые действия, важно не только известить об этом полицию, но и обратиться к нотариусу.
«Это необходимо прежде всего, чтобы разом отменить все нотариальные доверенности, которые могли быть оформлены по поддельному паспорту. Нотариус немедленно вносит сведения в реестр отменённых доверенностей, и с этого момента все юридически значимые действия, совершённые по такой доверенности, будут являться ничтожными», — объяснили в пресс-службе ФНП.
Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.