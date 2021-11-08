В ФНП рассказали, что предпринять в случае подделки документов мошенниками

Короткая ссылка
В пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП) рассказали, что делать, если человек узнал о факте подделки своих документов мошенниками.
В ФНП рассказали, что предпринять в случае подделки документов мошенниками
  • Pixabay

В ФНП рассказали «Известиям», что на фоне снижения числа краж, грабежей и разбоев количество мошенничеств, пусть и незначительно, но растёт.

Если человеку становится известно, что кто-то подделал его паспорт, пытается совершить от его имени юридически значимые действия, важно не только известить об этом полицию, но и обратиться к нотариусу.

«Это необходимо прежде всего, чтобы разом отменить все нотариальные доверенности, которые могли быть оформлены по поддельному паспорту. Нотариус немедленно вносит сведения в реестр отменённых доверенностей, и с этого момента все юридически значимые действия, совершённые по такой доверенности, будут являться ничтожными», — объяснили в пресс-службе ФНП.

Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить