Россия и Белоруссия продлили на 25 лет работу военного узла связи в Барановичах
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Документ, который был подписан главами правительств двух стран 20 октября 2021 года, опубликован на интернет-портале правовой информации.
Согласно протоколу, стороны продляют на 25 лет срок действия соглашения о содержании узла системы СПРН в Барановичах от 6 января 1995 года.
Ранее первый заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Игорь Король рассказал о целях и задачах новой доктрины Союзного государства Белоруссии и России.
4 ноября президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран.
Лидеры двух государств также утвердили Военную доктрину Союзного государства.