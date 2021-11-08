В центре и на юге Москвы запустят новую маршрутную сеть «Магистраль»
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Как отметил чиновник, изменения затронут свыше 200 маршрутов.
«Запустим больше магистральных маршрутов с интервалом до 10 минут, чтобы меньше ждать на остановках, введём единую систему номеров, чтобы было проще найти нужный маршрут», — сказал Ликсутов.
По его словам, также появятся дополнительные выделенные полосы и новые остановки.
Ранее замруководителя Департамента транспорта Москвы Алексей Митяев высказался о развитии маршрутной сети в столице.