В центре и на юге Москвы запустят новую маршрутную сеть «Магистраль»

В центре и на юге Москвы 20 ноября запустят новую маршрутную сеть наземного транспорта «Магистраль», заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как отметил чиновник, изменения затронут свыше 200 маршрутов.

«Запустим больше магистральных маршрутов с интервалом до 10 минут, чтобы меньше ждать на остановках, введём единую систему номеров, чтобы было проще найти нужный маршрут», — сказал Ликсутов.

По его словам, также появятся дополнительные выделенные полосы и новые остановки.

Ранее замруководителя Департамента транспорта Москвы Алексей Митяев высказался о развитии маршрутной сети в столице.