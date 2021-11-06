В МЧС рассказали об антиковидной обработке социально значимых объектов
«С начала 2021 года продезинфицировано 14,2 миллиона квадратных метров территорий 4,1 тысячи социально значимых объектов в стран», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы министерства.
Отмечается, что проводимые мероприятия направлены на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.
Ранее в МЧС сообщили, что в российских регионах с апреля 2020 года провели дезинфекцию 7,5 тыс. лечебных и 8 тыс. образовательных учреждений.