В МЧС рассказали об антиковидной обработке социально значимых объектов

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В МЧС России сообщили, что с начала 2021 года провели обработку более 4 тыс. социально значимых объектов на общей площади свыше 14 млн квадратных метров в рамках борьбы с коронавирусом.

«С начала 2021 года продезинфицировано 14,2 миллиона квадратных метров территорий 4,1 тысячи социально значимых объектов в стран», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы министерства.

Отмечается, что проводимые мероприятия направлены на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

Ранее в МЧС сообщили, что в российских регионах с апреля 2020 года провели дезинфекцию 7,5 тыс. лечебных и 8 тыс. образовательных учреждений. 

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