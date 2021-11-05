Полиция установила личность четвёртого подозреваемого в нападении на мужчину в Москве

Полиция установила, что в нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве участвовали четыре человека. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД Москвы Владимир Васенин.

«Сотрудникам (полиции. — RT) понадобилось меньше суток, чтобы установить троих участников конфликта. На сегодняшний момент именно трое задержаны. И ещё у нас есть информация о четвёртом человеке, его данные мы тоже знаем», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее правоохранительные органы установили личность мужчины, который пострадал в результате нападения в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК России («Хулиганство»).

К настоящему моменту задержаны трое нападавших.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования данного дела.