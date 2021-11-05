Власти Алтайского края заявили о влиянии системы QR-кодов на темпы вакцинации от COVID-19

Короткая ссылка
Власти Алтайского края заявили, что благодаря введению QR-кодов в регионе возросли темпы вакцинации — ежедневно в крае прививки ставят более 10 тыс. человек.
Власти Алтайского края заявили о влиянии системы QR-кодов на темпы вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

«Введение с 30 октября QR-кодов в торговых и торгово-развлекательных центрах уже позволило существенно увеличить темпы вакцинации граждан. По данным краевого Минздрава, ежесуточно больше 10 тыс. человек приходят прививаться от коронавируса», — сообщается на сайте губернатора Алтайского края.

Отмечается, что прививочные пункты работают во всех медучреждениях и в ряде торговых центров Барнаула.

В октябре на Алтае ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников промышленности и организаторов массовых физкультурных и спортивных мероприятий.

В июле Виталий Зверев, микробиолог, академик РАН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить