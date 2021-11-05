Власти Алтайского края заявили о влиянии системы QR-кодов на темпы вакцинации от COVID-19

Власти Алтайского края заявили, что благодаря введению QR-кодов в регионе возросли темпы вакцинации — ежедневно в крае прививки ставят более 10 тыс. человек.

«Введение с 30 октября QR-кодов в торговых и торгово-развлекательных центрах уже позволило существенно увеличить темпы вакцинации граждан. По данным краевого Минздрава, ежесуточно больше 10 тыс. человек приходят прививаться от коронавируса», — сообщается на сайте губернатора Алтайского края.

Отмечается, что прививочные пункты работают во всех медучреждениях и в ряде торговых центров Барнаула.

В октябре на Алтае ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников промышленности и организаторов массовых физкультурных и спортивных мероприятий.

В июле Виталий Зверев, микробиолог, академик РАН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.