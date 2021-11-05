В Якутии прокуратура организовала проверку после обрушения кровли на руднике

В Якутии прокуратура организовала проверку по факту локального обрушения кровли на руднике «Интернациональный» Мирнинского ГОК, в результате которого пострадал один человек.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Прокуратура Мирного с привлечением специалистов организовала проверку по факту локального обрушения кровли 5 ноября на руднике «Интернациональный» Мирнинского ГОК, в результате чего получены повреждения машинистом комбайна, который госпитализирован в учреждение здравоохранения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в якутском городе Мирном при обрушении породы на руднике «Интернациональный» пострадал один человек.