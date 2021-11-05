В Якутии прокуратура организовала проверку после обрушения кровли на руднике

Короткая ссылка
В Якутии прокуратура организовала проверку по факту локального обрушения кровли на руднике «Интернациональный» Мирнинского ГОК, в результате которого пострадал один человек. 

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Прокуратура Мирного с привлечением специалистов организовала проверку по факту локального обрушения кровли 5 ноября на руднике «Интернациональный» Мирнинского ГОК, в результате чего получены повреждения машинистом комбайна, который госпитализирован в учреждение здравоохранения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в якутском городе Мирном при обрушении породы на руднике «Интернациональный» пострадал один человек. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить