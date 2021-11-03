В Оренбургской области подтвердили 405 случаев коронавируса за сутки

В Оренбургской области подтвердили 405 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 90 613 жителей. Из местных медучреждений выписан 77 241 человек, включая 282 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Коми зарегистрировали 390 случаев COVID-19 за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 80 117, выздоровевших — 69 721. Из больниц за минувшие 24 часа выписаны 150 пациентов.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Владимир Чуланов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в российских регионах.