Дело о незаконной охоте в Саратовской области передано в центральный аппарат СК

Уголовное дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, передано в центральный аппарат СК.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Ранее председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в отношении депутата фракции Валерия Рашкина идёт проверка внутри партии, в частности на уровне контрольной комиссии.

В конце октября стало известно, что в Саратовской области возбуждено уголовное дело о незаконной охоте после обнаружения в машине туши лося, а также топора и двух ножей.

Сообщалось, что на причастность к этому уголовному делу проверяется депутат Государственной думы от фракции КПРФ Валерий Рашкин.