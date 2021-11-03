Дело о незаконной охоте в Саратовской области передано в центральный аппарат СК
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Ранее председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в отношении депутата фракции Валерия Рашкина идёт проверка внутри партии, в частности на уровне контрольной комиссии.
В конце октября стало известно, что в Саратовской области возбуждено уголовное дело о незаконной охоте после обнаружения в машине туши лося, а также топора и двух ножей.
Сообщалось, что на причастность к этому уголовному делу проверяется депутат Государственной думы от фракции КПРФ Валерий Рашкин.