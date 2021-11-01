Попова рассказала о росте заболеваемости коронавирусом в 78 регионах

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В России в 78 регионах сохраняется рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
Попова рассказала о росте заболеваемости коронавирусом в 78 регионах
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

«Рост заболеваемости сохраняется в 78 субъектах — от 2% и выше, стабилизация — в пяти, снижение заболеваемости — в двух субъектах Российской Федерации», — заявила Попова.

По её словам, в 12 регионах России отмечается превышение среднероссийских показателей заболеваемости коронавирусом.

«По итогам 43-й недели превышение среднероссийских показателей мы отмечаем в 31 регионе, но что демонстрирует более тяжёлую эпидситуацию — это то, что в 12 регионах есть и превышение значимое: более 15% среднероссийского показателя, — и сохраняющийся темп прироста», — отметила Попова. 

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