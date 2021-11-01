Психолог Решетникова рассказала о благоприятных периодах для локдауна

Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», психолог Марина Решетникова рассказала, как в разное время года люди переносят локдаун.

«Если смотреть по времени года, на которое приходятся ограничения, то по убывающей можно расположить так: лето, зима, весна, осень», — отметила эксперт в беседе с Life.ru.

Так, летний локдаун, по словам Решетниковой, сопряжён с теплом и возможностью выйти из дома, а зимой люди в своих домах и квартирах привыкают к более ограниченной жизни, пояснила она.

Наиболее трудным сезоном в этом отношении, по мнению специалиста, является осень.

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