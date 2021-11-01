В Подмосковье госпитализировали ребёнка после падения на него футбольных ворот

В подмосковном Ступине в минувшие выходные госпитализировали 11-летнего мальчика после того, как во время игры в футбол на него упали металлические ворота.

Об этом сообщает kp.ru.

«В Ступинскую ЦРБ был доставлен несовершеннолетний с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом костей лицевого скелета и рваной раной лица. Травма получена в результате падения игровых ворот во время игры в футбол», — уточнил источник сайта.

В настоящее время по факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Оперативники опрашивают всех, кто был причастен к установке футбольных ворот.

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», инженера из Джанкоя обвинили в халатности из-за гибели 11-летнего ребёнка после падения на него футбольных ворот в июле 2021 года.