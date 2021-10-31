Гинцбург не исключил усиления иммунитета при вакцинации во время постковидного синдрома

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Вакцинация от COVID-19 при постковидном синдроме может улучшить состояние пациента, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Дополнительное усиление иммунитета приводит к тому, что ... иммунных комплексов становится меньше, и если это действительно так, то я не исключаю такой эффект (усиления иммунитета от вакцинации при постковидном синдроме. — RT)», — сказал Гинцбург в беседе с РИА Новости.

При этом он отметил, что пока никаких экспериментальных работ на эту тему не было и сам вопрос требует дополнительного глубокого изучения.

Ранее руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского» Александр Бутенко в беседе с «360» поддержал пользу и эффективность прививки однокомпонентной вакциной.

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