В Хургаде временно закрыли отель, в котором зафиксировано массовое отравление туристов

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В египетской Хургаде санитарные власти на двое суток приостановили работу отеля, в котором ранее было зафиксировано массовое отравление российских туристов. Об этом заявил генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев.

«Местные санитарные власти приняли решение о закрытии на 48 часов расположенного в Хургаде отеля AMC Royal, гости которого были госпитализированы из-за отравления», — приводит РИА Новости заявление Воропаева.

Отмечается, что туристов расселяют по другим гостиницам. Генеральное консульство изучает подробности инцидента.

Ранее сообщалось, что в отеле AMC Royal Hotel (город Хургада) в Египте госпитализированы с отравлением порядка 30 российских туристов.

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