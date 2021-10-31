В Хургаде временно закрыли отель, в котором зафиксировано массовое отравление туристов
«Местные санитарные власти приняли решение о закрытии на 48 часов расположенного в Хургаде отеля AMC Royal, гости которого были госпитализированы из-за отравления», — приводит РИА Новости заявление Воропаева.
Отмечается, что туристов расселяют по другим гостиницам. Генеральное консульство изучает подробности инцидента.
Ранее сообщалось, что в отеле AMC Royal Hotel (город Хургада) в Египте госпитализированы с отравлением порядка 30 российских туристов.