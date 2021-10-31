В Хургаде временно закрыли отель, в котором зафиксировано массовое отравление туристов

В египетской Хургаде санитарные власти на двое суток приостановили работу отеля, в котором ранее было зафиксировано массовое отравление российских туристов. Об этом заявил генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев.

«Местные санитарные власти приняли решение о закрытии на 48 часов расположенного в Хургаде отеля AMC Royal, гости которого были госпитализированы из-за отравления», — приводит РИА Новости заявление Воропаева. Отмечается, что туристов расселяют по другим гостиницам. Генеральное консульство изучает подробности инцидента. Ранее сообщалось, что в отеле AMC Royal Hotel (город Хургада) в Египте госпитализированы с отравлением порядка 30 российских туристов.