Автоэксперт Хресин рассказал о правилах разъезда в жилых дворах

Автоэксперт Алексей Хресин рассказал о правилах разъезда в жилых дворах.

«Поскольку знаков во дворах нет, не забываем про правило помехи справа. У нас во дворе народ постоянно бьётся, забывая, кого и куда пропускать, что вызывает заторы. Поэтому всё упирается в вопрос культуры и воспитания», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По словам эксперта, нужно смотреть, кому ближе до какого-либо расширения.

«Если едешь по длинному проезду и у тебя есть сбоку парковочное место, то было бы правильно заехать в свободное пространство и пропустить человека», — пояснил Хресин.

Как отметил эксперт, у скорых и пожарных машин есть приоритет, их нужно пропускать.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с Nation News дал советы по подготовке машины к зиме.