В МЧС рассказали о работах по дезинфекции социальных объектов в России

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В российских регионах с апреля 2020 года провели дезинфекцию 7,5 тыс. лечебных и 8 тыс. образовательных учреждений. Об этом заявили в МЧС России.

Отмечается, что сотрудники ведомства регулярно проводят масштабные работы по дезинфекции для борьбы с распространением коронавируса.

«На данный момент с апреля 2020 года специальная обработка проведена в более чем 7,5 тыс. лечебных учреждений, 8 тыс. образовательных учреждений, на почти 23 тыс. объектах социального обслуживания», — приводит ТАСС заявление.

Ранее в МЧС России сообщили о дезинфекции более 390 тыс. единиц транспорта с 2020 года.

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