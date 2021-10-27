В МЧС рассказали о работах по дезинфекции социальных объектов в России
Отмечается, что сотрудники ведомства регулярно проводят масштабные работы по дезинфекции для борьбы с распространением коронавируса.
«На данный момент с апреля 2020 года специальная обработка проведена в более чем 7,5 тыс. лечебных учреждений, 8 тыс. образовательных учреждений, на почти 23 тыс. объектах социального обслуживания», — приводит ТАСС заявление.
Ранее в МЧС России сообщили о дезинфекции более 390 тыс. единиц транспорта с 2020 года.