Суд не предоставил Facebook отсрочку для оплаты штрафов в 17 млн рублей

Таганский суд отказал Facebook в удовлетворении заявлений об отсрочке исполнения постановлений, которыми на компанию наложили административные штрафы в размере 17 млн рублей.

«Постановлениями мирового судьи судебного участка №374 Таганского района г. Москвы от 25.10.2021 года Facebook Inc. отказано в удовлетворении заявлений об отсрочке исполнения постановлений, которыми на Facebook наложены административные штрафы в размере 17 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы Таганского суда Москвы.

Ранее суд в Москве направил приставам распоряжения о взыскании с Facebook 17 млн рублей штрафов.

Американская компания просила об отсрочке исполнения постановлений, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств в счёт погашения административных штрафов.

Также приставы начали принудительное взыскание с Facebook 26 млн рублей административных штрафов за отказ от удаления противоправного контента.