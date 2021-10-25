В Ульяновской области выявили 489 случаев COVID-19 за сутки
Об этом сообщает mosaica.ru.
По выздоровлении за сутки из больниц были выписаны 290 человек. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались ещё 12 пациентов.
Общее число зарегистрированных в регионе случаев COVID-19 достигло 92 331.
Наряду с этим в Тюменской области продолжается кампания по вакцинации от коронавируса, передаёт megatyumen.ru. Общее число вакцинированных жителей — 652 734. Из них полный курс вакцинации прошли 607 073 тюменца.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что низкие темпы вакцинации как в России, так и в мире могут привести к появлению новых, более опасных, штаммов коронавируса.