В Ульяновской области выявили 489 случаев COVID-19 за сутки

В Ульяновской области в течение суток подтвердилось 489 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает mosaica.ru.

По выздоровлении за сутки из больниц были выписаны 290 человек. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались ещё 12 пациентов.

Общее число зарегистрированных в регионе случаев COVID-19 достигло 92 331.

Наряду с этим в Тюменской области продолжается кампания по вакцинации от коронавируса, передаёт megatyumen.ru. Общее число вакцинированных жителей — 652 734. Из них полный курс вакцинации прошли 607 073 тюменца.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что низкие темпы вакцинации как в России, так и в мире могут привести к появлению новых, более опасных, штаммов коронавируса.