Танкисты ЧФ провели учебные стрельбы на полигоне под Симферополем

Танковые роты бригады береговой обороны Черноморского флота выполнили на полигоне Ангарский под Симферополем стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и артиллерию условного противника.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Экипажи танков Т-72Б3 в составе танковой роты выполнили стрельбы как с места прямой наводкой, так и в движении, говорится в сообщении.

Отдельным эпизодом тренировки танкистов стала тактика действий по подавлению противотанковых расчётов условного противника, находящихся на оборудованных позициях.

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.