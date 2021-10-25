Аналитики сообщили о росте спроса на услуги курьеров в Нижнем Новгороде

В пресс-службе сервиса SuperJob сообщили, что спрос на курьеров в Нижнем Новгороде за год вырос в 4,9 раза, а за три недели октября — на 12%.

Об этом пишет ИА «Время Н».

Отмечается, что пешие курьеры в городе зарабатывают до 50 тыс. рублей в месяц, водители-курьеры — до 87 тыс. рублей.

При этом средний уровень дохода составляет 32 тыс. и 48 тыс. рублей соответственно.

В то же время спрос на курьеров в Казани за год вырос более чем в пять раз, а за три недели октября — на 21%. Об этом сообщает «Бизнес Online».

За год вакансий для курьеров по России в целом стало больше на 420%, за первые три недели октября по отношению к прошлому месяцу — на 10%.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге спрос на курьеров и удалённую работу вырос на фоне планов по введению QR-кодов.