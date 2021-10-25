Вдоль вылетных магистралей Москвы высадят более 16 тысяч растений

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Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков сообщил, что до конца осени вдоль вылетных магистралей города дополнительно высадят деревья и кустарники с целью создания комфортной городской среды.
Вдоль вылетных магистралей Москвы высадят более 16 тысяч растений
  • © mos.ru

Об этом пишет kp.ru.

«На восьми улицах и вылетных магистралях запланирована высадка почти 2,3 тыс. деревьев-крупномеров и более 14 тыс. кустарников. Взрослые липы, рябины, клёны, сирень украсят Алтуфьевское шоссе, улицу Милашенкова, Ломоносовский, Мичуринский, Балаклавский и Ленинградский проспекты, Ленинградское шоссе, Большую Черкизовскую улицу и ТПУ «Лефортово», — рассказал Бирюков.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству на северо-западе столицы.

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