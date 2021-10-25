Терапевт Панов назвал признаки дисфункции щитовидной железы

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Руководитель телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Сергей Панов рассказал, какие признаки могут свидетельствовать о проблемах со щитовидной железой.
Терапевт Панов назвал признаки дисфункции щитовидной железы
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Во-первых, о нарушениях может говорить недостаток серотонина, из-за чего человек испытывает эмоциональную подавленность, нехватку сил, хроническую усталость, сказал врач в беседе с «Известиями».

Также в числе опасных симптомов специалист назвал повышенную тревожность, резкую потерю веса или, наоборот, быстрый набор веса, слабость, повышенное или пониженное артериальное давление, повышенный уровень холестерина в крови.

Панов упомянул и такой признак, как недостаток тироксина, который приводит к болям в мышцах и суставах из-за нарушений в работе нервных клеток.

Ранее главный диетолог центра снижения веса BODYCAMP, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала о причинах повышенного давления.

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