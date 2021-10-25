Ночь на 25 октября в Москве стала самой холодной с начала осени

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Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени.

По предварительным данным, прошедшей ночью в столице было до -2,4 градуса.

«Это пока самая холодная ночь с начала осени в Москве. Предыдущий минимум температуры был зафиксирован 9 октября: -1,4 градуса», — приводит Интерфакс слова представителя московского метеобюро.

Данные получены в 6:00 понедельника с главной метеостанции города на ВДНХ.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что самая низкая температура для октября в Центральной России ожидается в понедельник, 25 октября.

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