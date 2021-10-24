Глава СК поручил доложить о нарушении прав несовершеннолетних в Ставрополье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о нарушении прав несовершеннолетних в Ставропольском крае.

В СМИ ранее появилась информация о том, что в Кисловодске отчим избивал и всячески издевался над малолетними пасынками.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Иванову И.Н. доложить об обстоятельствах произошедшего. В случае передачи материалов, ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК», — говорится в заявлении ведомства.

Как сообщают «Известия», на поведение мужчины пожаловалась его жена, которая переехала с детьми из Москвы.

Следователи ходатайствовали о передаче материалов начатой проверки в МВД.





